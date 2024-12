Veröffentlicht am 15. Dezember 2024 von wwa

HACHENBURG – Beleidigung und weiteres in 57627 Hachenburg, im Krankenhaus

Ein 18-jähriger Heranwachsender war 14. Dezember 2024, von 01:10 bis 01:45 Uhr nach einer Weihnachtsfeier im Dienstgebiet der Polizei Westerburg mit Verdacht auf Mischintoxikation (Alkohol und Cannabis) in das Krankenhaus nach Hachenburg gebracht worden. Hier eskalierte der junge Mann dann völlig, verweigerte die Behandlung durch den diensthabenden Arzt, versuchte diesen in die Hand zu beißen und schlug einer Krankenschwester ins Gesicht. Das Krankenhauspersonal sah sich gezwungen daraufhin die Polizei in Hachenburg um Hilfe zu bitten. Die eingesetzten Beamten wurden bei Eintreffen von dem jungen Mann mehrfach übelst beleidigt. Zudem äußerte er rechtsextremes Gedankengut. Da der junge Mann sich nicht beruhigte, musste er nach Untersuchung und Begutachtung in das Gewahrsam der Polizei gebracht werden. Hier war aber immer noch nicht Schluss. Dem jungen Mann gelang in der Zelle mit den angelegten Handfesseln die Zelle zu beschädigen. Auf den jungen Mann kommt jetzt eine Vielzahl von Strafverfahren zu. Quelle: Polizei