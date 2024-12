Veröffentlicht am 16. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwieder KiJub und AWO bieten auch 2025 wieder Juleica-Schulung an

Besondere Erlebnisse, die wir als junge Menschen haben, bleiben uns als liebevoll gehegte Erinnerungen oft jahrzehntelang erhalten. Bei vielen Menschen umfassen solche Erinnerungen auch Ferienfreizeiten, auf die man mit einer Gruppe fremder Jugendlicher aufgebrochen und von der man mit einem Haufen neuer Freunde zurückgekehrt ist und unzählige kurzweilige Nachmittage, die man nach der Schule in Kinder- und Jugendtreffs verlebt hat. Dass wir derart prägende Erfahrungen machen konnten, liegt auch daran, dass es genügend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gab, um den Jugendtreff zu betreuen oder die Ferienfreizeit zu begleiten. Für alle jungen Menschen, die sich vorstellen können, selbst „die Seiten zu wechseln“ bietet das Neuwieder Kinder- und Jugendbüro (KiJub) in Kooperation mit der AWO im neuen Jahr wieder eine Juleica-Schulung an.

Angebote der offenen mobilen Kinder- und Jugendarbeit sind nicht nur spannende Lernorte für die teilnehmenden Kinder, sondern gleichermaßen tolle Lehrorte für junge Ehrenamtliche, die als Jugendleiter wertvolle Erfahrungen für ihre (berufliche) Zukunft sammeln können. Mit dem Erwerb der „Juleica“ (Jugendleiter-Card) stehen an sozialen Tätigkeiten interessierten jungen Menschen nicht nur viele berufliche Möglichkeiten offen, sie genießen auch bundesweite Vergünstigungen für Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Die Qualifikation zum Erwerb der Juleica kann bei der kommenden Schulung von KiJub und AWO-Jugendarbeit von jungen Menschen erworben werden, die bereits ehrenamtlich tätig sind oder es noch werden wollen. Teil der Ausbildung ist eine umfassende Fortbildung in den Bereichen Pädagogik, Aufsichtspflicht, Gruppenleitung, Prävention von sexualisierter Gewalt, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten sowie ein Erste-Hilfe-Kurs.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen untereinander und mit erfahrenen Kräften aus der Jugendarbeit in den Austausch – spannende Gruppenarbeiten und praktische Übungen sorgen für ein gemeinschaftliches Lernen in lebhafter Atmosphäre. Im geschützten Rahmen können die Teilnehmenden erste Praxiserfahrung sammeln. Der Juleica-Kurs von KiJub und AWO wird an drei Wochenenden zum Jahresbeginn durchgeführt: Am 18. und 19. Januar sowie am 1. und 2. Februar sind die Seminarzeiten jeweils von 10 bis 17.30 Uhr, am Wochenende dazwischen wird am 25. Januar von 8.30 bis 16 Uhr der Erste-Hilfe-Kurs angeboten. Die Teilnahme an der Juleica-Schulung kostet 25 Euro – im Preis enthalten sind dabei die Mittagsverpflegung an beiden Wochenendseminaren, die Schulungsunterlagen sowie der Erste-Hilfe-Kurs. Interessierte können sich ab sofort beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, Heddesdorfer Straße 35 (Eingang vhs), per E-Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter 02631/802-170 anmelden.