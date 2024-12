Veröffentlicht am 15. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – Wie stehen Sie zur Kindergrundsicherung? Thieme stellt sich Fragen der Schülerinnen und Schüler

Als erster der Direktkandidatinnen und -kandidaten im Wahlkreis 196 – Neuwied besuchte Thorben Thieme, Direktkandidat von Bündnis 90/ Die Grünen, am 12.12. auf Einladung der Klassen 10b und 10d das Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied, um sich im Sozialkunde-Unterricht unter Leitung der Fachlehrerin Andrea Buß den Fragen der Schülerinnen und Schüler zu stellen. Diese löcherten den 22-jährigen Kommunalpolitiker mit ihren Fragen zu verschiedensten politischen Themen von Sicherheit und Frieden über Tierschutzpolitik bis hin zu gesellschaftlicher Vielfalt. Thieme nahm sich zwei Stunden Zeit, um seine Sichtweise auf diese Themen darzustellen und mit den 15- bis 16-Jährigen ins Gespräch zu kommen über ihre aktuellen Sorgen und Wünsche. „Es war ein spannender Austausch mit den Jugendlichen. Ich nehme mit, dass ihnen besonders eine gute Ausstattung der Schulen und moderne Bildung sowie Investitionen in soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz am Herzen liegen. Für diese Themen möchte ich mich besonders starkmachen und eine Stimme der Jugend sein“, betonte Thieme nach der Veranstaltung und freute sich auf weitere Termine dieser Art. Text: Grüne Kreisverband Neuwied. Foto: Andrea Buß