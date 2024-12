Veröffentlicht am 15. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Spende statt Weihnachtskarten – Neuwieder Stadtvorstand unterstützt die Neuwieder Tafel

Der Neuwieder Stadtvorstand hat sich auch in diesem Jahr wieder dazu entschieden, auf das Versenden von Weihnachtskarten zu verzichten. Stattdessen spenden Oberbürgermeister Jan Einig, Bürgermeister Peter Jung und Beigeordneter Ralf Seemann das Geld, das für die Karten und den Versand angefallen wäre: 300 Euro gehen in diesem Jahr an die Neuwieder Tafel, die sich unermüdlich für die Unterstützung von bedürftigen Menschen in unserer Stadt einsetzt.

Der Stadtvorstand wünscht allen Neuwiederinnen und Neuwiedern sowie den Freunden der Stadt gern auf diesem Wege eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.