Veröffentlicht am 15. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – Spende statt Weihnachtskarten: 800 Euro für den Bunten Kreis e.V. – Stefan Herschbach würdigt wertvolle Arbeit

Die Stadtwerke Neuwied verzichten zum achten Mal in Folge auf den Versand von Weihnachtsgrußkarten: Diesmal gehen 800 Euro an den Bunten Kreis Mittelrhein e.V. „Wir freuen uns sehr, den Bunten Kreis zu unterstützen. Ihre Aufgabe ist wertvoll und ihr Engagement bemerkenswert. Da wissen wir, dass das Geld gut aufgehoben ist und auch in der Region bleibt“, betont SWN-Geschäftsführer Stefan Herschbach.

Über die Spende freut sich Kathrin Baumgartl, stellvertretende Leiterin der Nachsorgeeinrichtung: „Die 800 Euro können wir sehr gut gebrauchen. Damit unterstützen wir Familien, die aufgrund einer Frühgeburt, Krankheit, Beeinträchtigung oder eines Unfalls vor einer veränderten Lebenssituation stehen.“

Das Team des Bunten Kreises Mittelrhein e.V., bestehend aus Kinderkrankenschwestern, Kinderärzten, Psychologen, Sozialpädagogen und einem Seelsorger, begleitet die betroffenen Familien beim Übergang von der Klink nach Hause und steht ihnen als kompetenter Ansprechpartner beratend zur Seite.

Foto: Kathrin Baumgartl, stellvertretende Leiterin der Nachsorgeeinrichtung des Bunten Kreises Mittelrhein e.V., freut sich über 800 Euro für ihre Spendenkasse. SWN-Geschäftsführer Stefan Herschbach würdigte ihr Engagement. Foto: Dennis Steinhardt/SWN