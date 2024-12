Veröffentlicht am 14. Dezember 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz fördert innovative Gründungsprojekte: KickStart@HSKO unterstützt sieben Teams mit jeweils bis zu 7.500 Euro

Nach dem Erfolg im vergangenen Sommersemester, in dem sechs Teams gefördert wurden, startet das StartUpLab-Projekt der Hochschule Koblenz mit einer neuen Runde. In diesem Semester erhalten sieben Teams die Chance, ihre innovativen Ideen im Rahmen des Programms KickStart@HSKO weiterzuentwickeln. Jedes Team profitiert dabei von einer finanziellen Unterstützung von bis zu 7.500 Euro.

Die Förderung umfasst nicht nur die Finanzierung, sondern auch individuelle Coachings durch das StartUpLab-Team sowie den Zugang zu Kreativ- und Makerspaces an den Standorten Koblenz und Remagen. Ziel ist es, die Prototypentwicklung voranzutreiben und die Ideen zur Marktreife zu bringen. Darüber hinaus bietet das Programm ein interdisziplinäres Netzwerk, in dem sich die Teilnehmenden gegenseitig unterstützen und von den Erfahrungen Gleichgesinnter profitieren können. Beim Kick-off-Meeting am Campus Koblenz hatten die Teams die Gelegenheit, sich kennenzulernen, sich auszutauschen und von den Erfahrungsberichten ehemaliger Teilnehmender zu lernen.

Die Projekte der KickStart@HSKO-Teams im Überblick:

Hassan Alhalabi: Smarte E-Oud: Hassan Alhalabi, Master-Student der Systemtechnik, hat eine elektrische Reise-Oud entwickelt, die sich durch ihre klappbare Form und Robustheit auszeichnet. Der Prototyp des orientalischen Instruments verarbeitet Soundsignale über eine eigens entwickelte Software und bietet Funktionen wie ein integriertes Metronom und präzise Aufnahme- und Analyseoptionen, selbst in geräuschvoller Umgebung.

Aaron Artik: Randlose VR-Brille. Aaron Artik, Student des Studiengangs Management, Führung und Innovation, entwickelt eine VR-Brille mit randlosem Design und integriertem Ambilight. Diese ermöglicht ein erweitertes Sichtfeld und sorgt für ein besonders immersives Erlebnis in virtuellen Welten.

Marlon Boukhalfa, Jonas Borsch und Dr. Daniel Friemert: Digitaler Onlinekurs

Die Software Engineering-Studenten Marlon Boukhalfa und Jonas Borsch sowie Dozent Dr. Daniel Friemert haben einen automatisierten Onlinekurs für das Erlernen von Programmiersprachen entwickelt. Der Kurs integriert einen Pool an Aufgaben, die individuell modelliert werden können, und bietet KI-generierte Rückmeldungen zu eingereichten Algorithmen.

Tom Kellmann und Leon Röttgen: Umweltfreundliche Fahrradkomponenten: Tom Kellmann und Leon Röttgen entwickeln umweltfreundliche Komponenten für Fahrräder aus einem recyclebaren Material. Nach einem nachhaltigen Lenker widmen sie sich nun der Herstellung einer innovativen Fahrradkurbel.

Torben Müller: Uni-Winch Seilwinde: Torben Müller, Student der Mechatronik, arbeitet an einer Seilwinde für den Weinbau in Steillagen. Das System erlaubt es, Arbeitsgeräte mit nur einer Person effizient einzusetzen.

Waste Heroes: Scanner und App zur Mülltrennung: Das Team Waste Heroes, bestehend aus Nuong Hoang, Anna und Linda Moser, Fabian Radermacher und Alireza Tajiki, entwickelt einen Scanner zur automatischen Erkennung von Verpackungsmüll. Dieser arbeitet mit einer App zusammen, die Tipps zur Mülltrennung und Müllreduktion bietet. Foto: Hochschule Koblenz, Claudia Klemt