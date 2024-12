Veröffentlicht am 14. Dezember 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Adventskonzert des Blasorchesters Mehrbachtal voller Erfolg

Am ersten Advent hat das Blasorchester Mehrbachtal sein erstes Adventskonzert in der Kirche St. Jakobus in Weyerbusch dargeboten. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt und das Konzert ein voller Erfolg. Das Orchester hat eine Kombination aus modernen und traditionellen Weihnachts- und Kirchenstücken präsentiert, die im Publikum sehr gut angekommen sind. Besonders stolz ist das Blasorchester auf seinen kleinen und großen Flöten-Nachwuchs, die sich das erste Mal präsentieren konnten. Unter der Leitung von Mathea Deisting haben die vier eine kleine Darbietung ihres Könnens gezeigt. Das Orchester freut sich, dass die Ausbildung Früchte getragen hat und weiter tragen wird. Es benötigt Zeit, um Stücke zu erlernen, aber der Applaus und die Freude, die damit beim Publikum ausgelöst wird, ist, grade für einen noch in der Ausbildung befindlichen Musizierenden, eine wundervolle Belohnung für die ganze Arbeit.

Jetzt beginnt für das Orchester die Zeit sich auf das Konzert am 12. April 2025 in der Wiedhalle in Neitersen vorzubereiten, Stücke auszusuchen und einzustudieren. Das Blasorchester Mehrbachtal wünscht allen eine wundervolle Weihnachtszeit und würde sich sehr freuen, Sie bei unserem Konzert im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen.