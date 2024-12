Veröffentlicht am 14. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Plätzchenduft und Integration: Weihnachtsaktion für Neuwieder Grundschulen – Gemeinsame Aktion vom städtischen Kinder- und Jugendbüro und dem Foodtrailer-Team

Auch in diesem Jahr haben das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied und die Gesellschaft zur Förderung Beruflicher Integration (GFBI) eine weihnachtliche Sonderaktion auf die Beine gestellt. Gemeinsam mit dem Foodtrailer-Team wurde in der Küche der Volkshochschule an vier Tagen geknetet, gebacken und dekoriert, was das Zeug hält. Das Ergebnis: liebevoll verpackte Plätzchenboxen, die pünktlich zum dritten Advent an die Klassen der innerstädtischen Grundschulen – Marienschule, Sonnenlandschule und Geschwister-Scholl-Grundschule – übergeben wurden. Die süßen Köstlichkeiten, ergänzt durch ein kreatives Weihnachtsrätsel, sorgen für eine besinnliche Abwechslung und einen festlichen Ausklang des Jahres.

„Solche Aktionen zeigen, wie vielfältig Integration gestaltet werden kann“, betont Bürgermeister Peter Jung. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich die Zusammenarbeit mit dem Foodtrailer-Team bei Veranstaltungen wie Rhein-Chillen, der Sozialkonferenz und dem Jugendfest im Big House bewährt. Auch diesmal stand nicht nur der Genuss im Mittelpunkt, sondern vor allem der soziale Mehrwert: Das Projekt Foodtrailer trägt dazu bei, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen.

„Wir freuen uns, dass wir diese erfolgreiche Aktion gemeinsam fortsetzen konnten“, so das GFBI-Team. „Sie zeigt, wie wichtig solche Projekte für unsere Gesellschaft sind – sie bringen Menschen zusammen, schaffen Chancen und verbreiten gerade in der Weihnachtszeit viel Freude.“

Das Foodtrailer-Projekt wird von der GFBI GmbH in Neuwied durchgeführt und als kofinanziertes Landesprojekt gefördert. Unterstützt wird es vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds sowie aus arbeitsmarktpolitischen Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz. Zusätzlich beteiligt sich das Jobcenter Landkreis Neuwied an der Finanzierung, weist Teilnehmende zu und begleitet sie intensiv bei ihrem Integrationsprozess.

Foto: Die Neuwieder Grundschüler dürfen sich bald auf viele leckere Plätzchen freuen, die bei der weihnachtlichen Aktion von KiJub und GFBI entstanden sind. Foto: Stadt Neuwied / Teofil Abu-Mansur