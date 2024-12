Veröffentlicht am 14. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Unser Bester“: Große Bühne für Tim Bläser in Berlin

Große Bühne für großartige Leistungen: In Berlin wurden jetzt die deutschlandweit „Besten der Besten“, die Spitzen-Azubis aus den IHK-Berufen ausgezeichnet. Unter den 207 jungen Frauen und Männern war auch Tim Bläser, der in der Kreisverwaltung Altenkirchen die Ausbildung zum Fachinformatiker (Fachrichtung: Systemintegration) absolviert hatte. Begleitet von „Lehrmeister“ Frank Hombach, dem Leiter der IT der Kreisverwaltung, war er in die Hauptstadt gereist, um die Ehrung in Empfang zu nehmen.

Der Malberger gehörte in diesem Jahr zu den Bundesbesten, die in den IHK-Abschlussprüfungen die höchsten Punktzahlen in ihren Berufen erreicht und sich damit unter rund 250.000 Prüfungsteilnehmern durchgesetzt hatten.

Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), sowie Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gratulierten den Preisträgerinnen und Preisträgern, die mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet wurden. Moderiert wurde die Veranstaltung von Thore Schölermann, der auch den einzigen Preisträger aus dem AK-Land zu einem kurzen Interview ans Mikro bat – das dieser genauso souverän meisterte wie eine Systemkonfiguration.

Im Zusammenspiel mit der Berufsbildenden Schule Betzdorf-Kirchen war Bläser von 2021 bis 2024 bei der Kreisverwaltung ausgebildet worden, wobei zahlreiche Kenntnisse aus dem Bereich der Server- und Client-Betriebssysteme sowie über die gängigen Netzwerk-Infrastrukturen vermittelt wurden. Hombach: „Tim hat während seiner Ausbildung ein unglaublich breitgefächertes Allgemeinwissen über die Informationstechnik an den Tag gelegt – was aber nur die eine Seite der Medaille ist. Denn genauso beeindruckend war auf der anderen Seite seine kollegiale, hilfsbereite und lösungsorientierte Art. Ein ,geht nicht‘ gabs beim ihm nicht. Daher freut sich das gesamte IT-Team mit ihm über diesen herausragenden Berufsabschluss.“

Immer wieder werden übrigens Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung für ihre herausragenden Leistungen geehrt: Vor einigen Jahren gehörte Andreas Reifenhäuser (ebenfalls IT) zu den Prüfungsbesten, zuletzt erhielt Anna Vedder 2023 eine Urkunde mit dem Titel „beste Verwaltungsfachangestellte in Rheinland-Pfalz“.

Foto: Tim Bläser (r.) war mit Franz Hombach, dem Leiter der IT der Kreisverwaltung, nach Berlin gereist, um als einer der bundesbesten Azubis geehrt zu werden. Foto: DIHK