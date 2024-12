Veröffentlicht am 15. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – vhs Neuwied ab 1. Januar mit neuen Öffnungszeiten

Zum neuen Jahr ändert die Neuwieder Volkshochschule ihre Öffnungszeiten. Ab dem 1. Januar 2025 öffnet die vhs in der Heddesdorfer Straße 33 montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr ihre Türen. „Das Anmeldeverhalten von Interessenten und Teilnehmenden hat sich in den letzten Jahren von der persönlichen Vorsprache immer mehr zur telefonischen oder schriftlichen Kontaktaufnahme und Kursbuchung über das Internet gewandelt“, erklärt vhs-Leiterin Jutta Günther den Schritt. Bei Bedarf können aber trotzdem noch individuelle Termine vereinbart werden. Dies ist per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de, telefonisch unter 02631/802 5510 oder über die Webseite www.vhs.neuwied.de direkt mit dem zuständigen Ansprechpartner möglich.