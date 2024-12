Veröffentlicht am 14. Dezember 2024 von wwa

DUDENHOFEN – Weihnachtsbäume für das Kinderhospiz Sterntaler – Patrick Kunz (FREIE WÄHLER) spendet Weihnachtsbäume an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen

In der besinnlichen Adventszeit hat Patrick Kunz, Landtagsabgeordneter der FREIEN WÄHLER, das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen mit einer besonderen Spende unterstützt. Mit Weihnachtsbäumen, Kinderpunsch und Spielsachen brachte er nicht nur festliche Stimmung, sondern auch ein Stück Normalität und Freude in den Alltag der jungen Bewohner und ihrer Familien.

Während seines Besuchs tauschte sich Kunz persönlich mit der Spendenbeauftragten Beate Däuwel aus. „Frau Däuwel ermöglichte mir einen tiefen Einblick in die wertvolle Arbeit, die dort geleistet wird“, so Kunz.

Das Kinderhospiz Sterntaler ist ein einzigartiger Ort in Rheinland-Pfalz und der Metropolregion Rhein-Neckar. Es bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 27 Jahre sowie ihren Familien einen geschützten Raum, in dem sie lachen, trauern und Kraft tanken können. Als einziges Kinderhospiz in der Region leistet es eine unverzichtbare Arbeit trotz des anhaltenden Pflegenotstands.

„Es ist beeindruckend, mit wie viel Hingabe und Herzblut das Team des Kinderhospizes Sterntaler arbeitet. Gerade in der Weihnachtszeit ist es wichtig, den Kindern und ihren Familien Momente der Freude zu schenken“, betonte Kunz bei seinem Besuch.

Das Hospiz-Team arbeitet im herausfordernden Drei-Schicht-System, um rund um die Uhr für die jungen Bewohner da zu sein. Neben der medizinischen und pflegerischen Betreuung spielen auch alternative Angebote wie die tiergestützte Therapie eine bedeutende Rolle, um den Alltag der Kinder zu bereichern und ihnen unvergessliche Augenblicke zu ermöglichen.

Das Kinderhospiz Sterntaler ist auf Spenden und ehrenamtliches Engagement angewiesen, um Familien in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Mit seiner Spende und seinem persönlichen Einsatz leistete Patrick Kunz einen wertvollen Beitrag, wofür sich das Hospiz herzlich bedankte.

Gleichzeitig appelliert Kunz an die Öffentlichkeit: „Jede Hilfe – ob finanziell, durch Sachspenden oder ehrenamtliches Engagement – trägt dazu bei, dass dieser besondere Ort auch in Zukunft bestehen kann“, Fazit Kunz.

Foto: v.l.: Nikolai Hönes, Beate Däuwel, Patrick Kunz MdL – Text und Foto: Frank Schleicher