Veröffentlicht am 13. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Stadtverband Neuwied – Sven Lefkowitz als Oberbürgermeisterkandidat der SPD Neuwied nominiert

Mit überwältigender Unterstützung haben die Mitglieder der SPD Neuwied Sven Lefkowitz im Bürgerhaus Block offiziell als ihren Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters nominiert. Die Veranstaltung war geprägt von einem starken Gemeinschaftsgefühl, Applaus und der klaren Botschaft: „Neuwied kann mehr!“

Sven Lefkowitz, der seine Kindheit und Jugend in Oberbieber und später in Heddesdorf verbrachte, präsentierte sich in seiner Rede als authentische und engagierte Persönlichkeit. Sein Lebenslauf zeigt, dass er nicht nur die Herausforderungen des Alltags in Neuwied kennt, sondern auch bewiesen hat, dass er Veränderungen anstoßen kann. Bereits als Jugendlicher setzte er sich mit anderen für einen Jugendtreff in Oberbieber ein – ein Projekt, das durch Beharrlichkeit erfolgreich umgesetzt wurde.

Eine Vision für Neuwied

In seiner Bewerbungsrede erläuterte Lefkowitz seine Motivation und seine Pläne für die Stadt. Dabei stellte er klar, dass er die vielfältigen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und Neuwied als lebendige, moderne und solidarische Stadt voranbringen möchte. Seine zentralen Programmpunkte umfassen: Eine moderne und bürgernahe Verwaltung: Lefkowitz möchte die Stadtverwaltung als Dienstleister für die Bürgerschaft neu ausrichten. „Eine Stadtverwaltung ohne Barrieren und mit klarer Fokussierung auf die Bedürfnisse der Menschen – das ist mein Ziel“, so Lefkowitz. Er betonte, dass Digitalisierung gezielt dort eingesetzt werden solle, wo sie den Menschen nützt, aber dass dabei besonders ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen nicht vergessen werden dürfen.

Bezahlbarer Wohnraum: Die zunehmenden Wohnkosten und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum bezeichnete er als drängendes Problem. Er wolle sich dafür stark machen, mehr Wohnungen für Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen zu schaffen.

Aufwertung der Stadtteile: Lefkowitz will die Bedürfnisse aller Stadtteile stärker in den Mittelpunkt rücken. „Viele Menschen fühlen sich vernachlässigt. Das darf nicht sein. Die Stadtteile sind das Rückgrat Neuwieds“, sagte er. Themen wie intakte Straßen, barrierefreie Wege, Begegnungsstätten und Einkaufsmöglichkeiten sieht er als Prioritäten.

Familien und Bildung: Als Vater einer elfjährigen Tochter kennt Lefkowitz die Herausforderungen vieler Eltern aus erster Hand. Schulen und Kindertagesstätten seien essenziell für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Wir müssen die Kinderbetreuung sichern und Bildungseinrichtungen stärken, damit Neuwied eine familienfreundliche Stadt bleibt“, erklärte er.

Sicherheit und Sauberkeit: In Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern wurde ihm häufig das Gefühl vermittelt, dass Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit in Neuwied nicht ausreichend gewährleistet sind. Hier will Lefkowitz konkrete Maßnahmen entwickeln, die in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen umgesetzt werden sollen.

Erfahrung und Empathie als Basis

Sven Lefkowitz bringt eine umfangreiche Erfahrung aus beruflicher und politischer Tätigkeit mit. Als Pflegefachkraft und Führungspersönlichkeit leitete er große Teams und Einrichtungen und bewies dabei stets, dass der Mensch für ihn im Mittelpunkt steht. „Ich habe immer versucht, durch meine Arbeit das Leben anderer ein Stück besser zu machen – sei es beruflich oder im Ehrenamt“, so Lefkowitz. Diese Haltung möchte er als Oberbürgermeister in die Stadtpolitik einbringen.

Neben seinem beruflichen Engagement blickt Lefkowitz auf eine lange kommunalpolitische Laufbahn zurück. Bereits 1994 wurde er Mitglied des Stadtrats und hat seitdem zahlreiche Projekte begleitet. Dabei betonte er stets die Bedeutung des Ehrenamts und der Zusammenarbeit: „Ohne die vielen ehrenamtlich Engagierten wäre Neuwied nicht das, was es ist. Diese Menschen verdienen unsere Unterstützung.“

„Neuwied kann mehr“

Sein Motto „Neuwied kann mehr“ spiegelt seine Überzeugung wider, dass die Stadt über großes Potenzial verfügt, das es zu entfalten gilt. Lefkowitz ist sicher, dass dies nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann: „Ich möchte Oberbürgermeister für alle Neuwieder sein – unabhängig von Alter, Stadtteil oder Herkunft. Gemeinsam können wir unsere Heimatstadt besser machen.“

Die SPD Neuwied zeigte sich von Lefkowitz’ Rede und seiner Persönlichkeit begeistert. Der Vorsitzende der SPD Neuwied, Janick Helmut Schmitz, erklärte: „Sven Lefkowitz vereint Kompetenz, Erfahrung und die Leidenschaft, die unsere Stadt braucht. Er kennt Neuwied wie kaum ein anderer und wird für alle Generationen und alle Stadtteile ein starker Oberbürgermeister sein.“

Die Nominierungsveranstaltung war der Startschuss für einen engagierten Wahlkampf, in dem Lefkowitz seine Visionen weiter mit den Menschen teilen möchte. „Ich freue mich auf viele Gespräche, Termine und Gelegenheiten, um meine Pläne für Neuwied zu präsentieren. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten“, schloss Lefkowitz seine Rede unter tosendem Applaus.