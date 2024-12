Veröffentlicht am 13. Dezember 2024 von wwa

LINZ – Wie die SPD Nikoläuse zum Nachdenken verteilte

Am Marktplatz herrschte an diesem feucht-kühlen Dezembermorgen ungewöhnliche Betriebsamkeit. Die Linzer SPD hatte etwas Besonderes geplant: 100 faire Schoko-Nikoläuse warteten darauf, verschenkt zu werden. Ulrike Donié hatte sich extra im Weltladen an der Rheinstraße auf die Suche nach besonderen Nikoläusen gemacht. Diese waren aus fair gehandelter Bio-Schololade von GEPA. Neben den Schoko-Bischöfen hatten die Genossinnen und Genossen noch eine Überraschung: eine Karte mit Weihnachtsgrüßen des heimischen Bundestagsabgeordneten Martin Diedenhofen, der bei der Wahl im Februar erneut kandidiert. Diedenhofen steht für Bürgernähe: Seit seinem Einzug in den Bundestag 2021 hat er bereits bei mehr als 1.200 Anliegen, die ihm Bürgerinnen und Bürger zugesendet hatten, weitergeholfen. Die Passantinnen und Passanten zeigten sich davon durchaus beeindruckt. Manche blieben für ein Gespräch stehen. Es war mehr als eine Verteilaktion – es war eine Einladung zum Gespräch und eine Anregung zum Nachdenken über verschiedene Sichtweisen der Menschen vor Ort, die kommende Wahl und wie es im Bundestag weitergehen könnte. „Wir zeigen uns weiterhin offen und freuen uns über alle, die sich uns anschließen wollen. Unter www.spd-linz.de findet man alle Infos dazu“, betonte Ulrich Bieber, der Vorsitzende des Linzer Ortsvereins der SPD.

Titelfoto:Mit Nikoläusen und Weihnachtsgrüßen ausgestattet und bereit zum Gespräch: Dieter Lehmann, Ulrich Bieber, Ulrike Donié, Wolfgang Latz und Stephan Donié (von links nach rechts), Foto aufgenommen von Anne Brosowski