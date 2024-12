Veröffentlicht am 13. Dezember 2024 von wwa

WISSEN – Treffen von früheren Schlossern und Elektrikern im Walzwerk

In Wissen hält man die Erinnerung an den ehedem größten Arbeitgeber aufrecht. Immerhin gab das Walzwerk einmal gut 3.000 Menschen Arbeit und Brot. Eines der Beispiele sind regelmäßige Treffen von früheren Schlossern und Elektrikern, organisiert von Klaus-Peter Schmidt (4. von re.). Erstmals kam man im Dezember 1995 im Frankenthal zusammen. Weiter ging es in einem Selbacher Gasthaus und später in den Markstuben. Seit 2023 ist nun das Mehrzeckgebäude neben dem Kulturwerk fester Treffpunkt und das jeweils am letzten Donnerstag im November. Gut kam die Walzwerkstour mit Christiane Weber an, hieß es einstimmig. An der jüngsten Zusammenkunft beteiligten sich 17 Ehemalige und ließen dabei die alten Zeiten aufleben. Ob damals alles besser war, blieb offen. Die Treffen sollen fortgesetzt werden, teilt man noch mit, verbunden mit einem Dank an Schmidt. (bt) Foto: Bernhard Theis