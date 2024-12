Veröffentlicht am 13. Dezember 2024 von wwa

NEITERSEN – FLUTERSCHEN – Geschwindigkeitskontrollen in Neitersen und Fluterschen

Mittwoch, 11. Dezember 2024, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen durch. Zunächst wurde eine Kontrollstelle in Neitersen, in der Rheinstraße, eingerichtet. Dort konnten drei Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Bei der anschließenden Kontrolle in Fluterschen, in der Koblenzer Straße, hielten sich sieben Fahrer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei