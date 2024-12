Veröffentlicht am 12. Dezember 2024 von wwa

BETZDORF – Kind auf Fußgängerüberweg in Betzdorf von PKW erfasst

Mittwochmittag, 11. Dezember 2024, ereignete sich um 12:14 Uhr ein Verkehrsunfall in der Gäulenwaldstraße in Betzdorf. Ein siebenjähriger Grundschüler auf dem Heimweg und querte am Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) die Fahrbahn. Der Junge wurde von der 78-jährigen Fahrerin eines PKW übersehen und vom Fahrzeug erfasst. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei