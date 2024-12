Veröffentlicht am 13. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ö f f e n t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g des Landkreises Altenkirchen zur Sitzung des Kreistages

Am Montag, 16. Dezember 2024, ab 15:00 Uhr findet im Wilhelm-Boden-Saal (Zimmer 111) der Kreisverwaltung Altenkirchen, in der Parkstraße 1, in 57610 Altenkirchen eine öffentliche Sitzung des Kreistages statt.

Tagesordnung: Öffentlicher Teil:

Mitteilungen der Verwaltung 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises Altenkirchen Nachwahlen zu Ausschüssen und Beiräten Wahl der Mitglieder der Besuchskommission nach § 29 PsychKG Vergabe von Bauleistungen für die Deckensanierung auf der K 97 – Industriestraße Mudersbach Empfehlungen der Arbeits- und Findungskommission – Jugend und Demokratie Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Entlastung des Landrates und der Kreisbeigeordneten Jahresabschluss 2023 der „Kulturellen Einrichtungen“ des Kreises Altenkirchen Feststellung des Jahresabschlusses 2023 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen Beteiligungsbericht 2024 des Landkreises Altenkirchen Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 Wirtschaftsplan 2025 der „Kulturellen Einrichtungen des Kreises Altenkirchen“ Gebührenkalkulation und Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen Fünfte Änderungssatzung zur Satzung des Landkreises Altenkirchen über die Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren (Abfallgebührensatzung – AbfGS -) vom 16.12.2019 Sechste Änderungssatzung zur Satzung über die Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling, die Verwertung und Beseitigung von Abfällen im Landkreis Altenkirchen (Abfallsatzung – AbfS –) vom 19.12.2016 Insolvenz der DRK gemeinnützige Krankenhausgesellschaft mbH Rheinland-Pfalz Antrag zur Krankenhausstruktur im Westerwald der Bündnis 90/ Die Grünen – Kreistagsfraktion

Wir weisen darauf hin, dass die Sitzung auf dem Youtube-Kanal der Kreisverwaltung live übertragen wird. Der Link hierzu wird zeitnah auf den Social-Media-Kanälen der Kreisverwaltung bekannt gegeben. gez. Landrat Dr. Peter Enders