Veröffentlicht am 13. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller überrascht mit neuem Design des altbekannten Bildungsprogramms

„Neues Jahr – neues Gewand. Das Bildungsprogramm Haus Felsenkeller startet das Jahr 2025 völlig neu eingekleidet.“ So ist es im neuen Programmflyer zu lesen. Ein Willkommenheißen aller Leser des Flyers und alle Teilnehmenden ebenso: „… auch mit neuer Kleidung ändert sich natürlich nichts am Inneren. Unsere Themen, unsere Anliegen und Ansprüche und der Felsenkeller als Ganzes bleiben wie eh und je. Immer mit offenen Türen und Armen, immer voller Begegnung, Aktivität und Gestaltungsfreude. Ständig offen für Neues, aber dennoch stabil und ausdauernd bei Bewährtem.“ So liest man weiter.

Das macht neugierig, auch wenn man vieles schon kennt. Die Macher*innen des Programms, Saskia Pangert und Ingo Nachtigall berichten, der Felsenkeller ist und bleibt der Felsenkeller. Nur weicht das altbekannte Heft nun einem modernen Flyer, der kurz und knapp über die Veranstaltungen informiert. Mit knappen Infos, die anregen, mehr wissen zu wollen wirbt das Team für viele bekannte Themen und leitet mit QR-Code geschickt auf die eigene Homepage, wo umfangreiche Informationen und natürlich auch die Anmeldemöglichkeit auf interessierte Menschen warten.

Gleich zu Jahresbeginn starten zwei Kurse, die online durchgeführt werden und die besonders hervorzuheben sind. Je nach Interesse und Vorwissen, kann man sich mit Eseln beschäftigen. Ob Neuling mit allgemeinem Interesse oder Menschen mit Interesse an der Sachkunde für TGI-Anleiter – in frisch überarbeiteten Kursen können Menschen individuell und dennoch praktisch angeleitet in die Welt der Esel eintauchen. Lernvideos, Selbstlernmaterial, Quizze und andere Abfragen, Austausch in der Gruppe, Feedbackgespräche uvm. erwartet die Teilnehmenden. Eingeladen sind alle Eselliebhaber, mit oder ohne eigenen Esel. Ob Vorwissen vorhanden oder auch nicht, es gibt viel zu entdecken und mit dem Basis- bzw. dem Vertiefungskurs für jeden das Richtige. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.