WISSEN – Endspurt im Jahresprogramm 2024 der Kolpingsfamilie Wissen – Vortragsveranstaltung, Schuhaktion und Ehrung von Jubilaren

Auch im Jahre 2024 hat die Kolpingsfamilie Wissen sich wieder erfolgreich darum bemüht, den Mitgliedern und anderen Interessierten ein vielfältiges Programm zu bieten. Jetzt, zum Jahresende hin, wurde dies wieder besonders deutlich.

So wusste Ulrich Schmalz, seit Jahrzehnten aktives Mitglied des Vereins und politisch erfahren wie Wenige, unter der Überschrift „Vor welchen Herausforderungen stehen wir?“ einen profunden Überblick über die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Probleme und mögliche Antworten und Lösungen zu geben.

Natürlich sind die Wissener Kolpingjünger auch jedes Jahr bei der bundesweiten Schuhaktion zugunsten von Kolping International mit dabei. Dazu muß man wissen, dass Kolping gelernter Schuster war, bevor er Theologie studierte und zum Priester geweiht wurde. Die damalige Not der Handwerksgesellen hatte er später nicht vergessen und gründete einen Gesellenverein, der letztendlich in dem heute weltweit tätigen Kolpingwerk mündete.

An zwei Tagen konnten im katholischen Pfarrheim gebrauchte und überzählige Schuhe abgegeben werden. Die Aktiven des Vereins waren wieder überwältigt über die höchst positive Resonanz bei der Bevölkerung, und dies weit über Wissen hinaus. Viele große Pakete wurden gepackt und auf den Weg zu den zentralen Sammelstellen des Kolpingwerks gebracht. Einige Sendungen werden noch folgen und sobald das Gesamtergebnis feststeht, wird der Vorstand die Mitglieder und die Öffentlichkeit darüber informieren. In jedem Falle gilt allen Spenderinnen und Spendern bereits jetzt ein herzliches „Vergelts Gott“.

Adolph Kolping wurde am 08. Dezember 1813 in Kerpen geboren und er starb am 04. Dezember 1865 in Köln. Anfang Dezember eines jeden Jahres wird daher der Kolpinggedenktag begangen. In Wissen begann dieser mit der heiligen Messe in der Krankenhauskapelle, die von Pater Thomas im Sinne und im Gedenken an den „Gesellenvater“ zelebriert wurde. Anschließend traf man sich im Kolpingraum des katholischen Pfarrheims um langjährige Mitglieder zu ehren.

Gemeinsam mit Dechant Martin Kürten rief der Vorsitzende Richard Walter die Verdienste der Jubilare in Erinnerung. Dabei ragte Hubert Brendebach mit einer sehr aktiven Mitgliedschaft in vielen Funktionen über 65 Jahre hinweg heraus. Aber auch Gerhard Horneck, der seit 60 Jahren dabei ist, arbeitet bis heute als Kassenprüfer und bei der Schuhaktion mit. Seit vier Jahrzehnten ist Bernd Nilius dem Verein treu.

Präses Martin Kürten überreichte die Dankurkunden und Brigitte Stricker-Lessenich und Richard Walter überraschten die Jubilare jeweils mit einem Kolpingschirm. Ebenfalls seit langer Zeit kann sich die Kolpingsfamilie auf Franz-Rudolf Sanktjohanser (60 Jahre) und Albert Rödder (50 Jahre) verlassen. Beide konnten leider nicht anwesend sein, aber auch ihnen galt ein herzlicher Dank der Mitglieder. Die entsprechenden Urkunden wird der Vorstand beiden Herren zukommen lassen.

Nach der Ehrung klang der Abend bei einem gemeinsamen Essen – organisiert von Rita Linke und Brigitte Stricker-Lessenich – harmonisch aus.

Zum Abschluß des Veranstaltungskalenders wird es auch 2024 „zwischen den Jahren“ am Samstag, dem 28. Dezember einen „Krippenweg“ für Mitglieder und Nichtmitglieder geben. Näheres wird der Vorstand noch bekannt machen.