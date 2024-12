Veröffentlicht am 12. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – „Chill mal!“ – Von den Höhen und (Un-)Tiefen der Pubertät – Matthias Jung unterhält und informiert in vhs Neuwied

Für junge Menschen, die gerade in ihr stecken, ist sie oft nicht besonders witzig, für Erwachsene, die sich mit besagten Jugendlichen „herumschlagen“ müssen ebenso wenig. Die Pubertät ist die Zeit der großen Veränderungen – Stimmungsschwankungen und Gefühlsausbrüche mitinbegriffen. Dass diese aufregende Zeit im Leben von Teenagern und Eltern besten Stoff für ein humoristisches Bühnenprogramm abgibt, weiß kaum jemand so gut wie Matthias Jung. Denn der Bad Kreuznacher Komiker ist studierter Pädagoge und ein echter Bühnenprofi. Sein Buch „Chill mal!: Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ schaffte es in die „Spiegel Bestsellerliste“. Mit seinem gleichnamigen Bühnenprogramm gastierte der 46-Jährige im Amalie-Raiffeisen-Saal der vhs Neuwied.

Spaßpädagogik nennt Matthias Jung sein eigenes Programm: eine einzigartige Mischung aus Sachverstand und Humor – faktenreich und zugleich äußerst unterhaltsam. So wurde auch in der Neuwieder vhs viel gelacht, während Jung sein Publikum auf eine faszinierende Reise in die fremdartige Welt der heutigen Jugend entführte und dabei interessante Einblicke in die Funktionsweisen von Teenie-Gehirnen bot. Dabei erhielten (mehr oder weniger) verzweifelte Eltern auch so einige hilfreiche und humorvolle Tipps und Tricks im Umgang mit dem pubertierenden Nachwuchs mit an die Hand.

Seit 2005 steht Matthias Jung mit wechselndem Programm auf der Bühne – und das überaus erfolgreich. Er ist regelmäßig in TV-Formaten zu sehen, hält Vorträge, gibt Coachings und leitet Seminare. Die Veranstaltung im Amalie-Raiffeisen-Saal wurde von der Volkshochschule Neuwied „Die Brücke“ in Kooperation mit der Neuwieder Kreisvolkshochschule durchgeführt.

Foto: Mit viel Witz und Fachwissen führte Matthias Jung sein Publikum humorvoll durch die schwierige und manchmal peinliche Zeit des Erwachsenwerdens. Foto: Lyuba Kluge