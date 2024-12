Veröffentlicht am 12. Dezember 2024 von wwa

VG WISSEN – Büros der Verbandsgemeinde Wissen geschlossen

Die Büros der Verbandsgemeindeverwaltung sind an Heiligabend und Silvester sowie am Freitag, 27. Dezember 2024 geschlossen. Diese Regelung haben die meisten Verwaltungen im Kreis aufgrund der Feiertage gewählt. Am Montag, 30. Dezember 2024 sind die Büros zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. Bürgermeister Berno Neuhoff