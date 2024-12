Veröffentlicht am 12. Dezember 2024 von wwa

REGION – Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Wissen erhalten insgesamt 180.000 Euro Zuwendungen aus dem Brand- und Katastrophenschutz

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld erhält je 75.000 Euro Fördermittel für ein Löschgruppenfahrzeug (LF 10) am Standort Mehren sowie am Standort Neitersen. Die Verbandsgemeinde Wissen wird mit 30.000€ für ein Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe am Standort Schönstein gefördert. Dies teilte das Ministerium des Innern und für Sport auf Nachfrage der Landtagsabgeordneten Bätzing-Lichtenthäler mit.

„Durch die finanzielle Unterstützung des rheinland-pfälzischen Innenministeriums können die Kommunen vor Ort, hier die Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Wissen, durch Anschaffungen für die Freiwilligen Feuerwehren, wie hier in den Gemeinden Mehren, Neitersen und Schönstein, im Brand und Katastrophenfall gute und schnelle Hilfe leisten und für Sicherheit sorgen“, freut sich die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler über die Unterstützung des Landes.