Veröffentlicht am 12. Dezember 2024 von wwa

VALLENDAR – Nachhaltiger Adventsbasar in der Medizinisch-beruflichen Reha Vallendar

In diesem Jahr hat die Medizinisch-berufliche Rehabilitation (MBR) der BDH-Klinik Vallendar zum zweiten Mal in Folge einen nachhaltigen Adventsbasar für alle Mitarbeitenden sowie Patienten und deren Besucher organisiert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung am 3. Dezember standen Weihnachtsartikel aus zweiter Hand, die einen neuen Besitzer suchten. Das Angebot reichte von Weihnachtsglocken von Hutschenreuther und Christbaumschmuck über dekorative Tannenbäume, Engel und Weihnachtsmänner in Hülle und Fülle bis hin zum Tannenbaumständer und Lichterketten.

Im Vorfeld waren die Mitarbeitenden und Rehabilitanden der MBR dazu aufgefordert, Weihnachtsartikel zusammenzutragen, die zu Hause nicht mehr geliebt oder gebraucht wurden. Die Veranstaltung war erneut ein voller Erfolg für alle Beteiligten. Die Spender der Gegenstände konnten überflüssigen Ballast abwerfen und die Käufer sich über eine schöne „neue“ Dekoration oder sogar ein Weihnachtsgeschenk für kleines Geld freuen. Natürlich profitiert auch die Umwelt davon, wenn überflüssige Dinge nicht weggeworfen werden, sondern ihnen ein zweites Leben geschenkt wird.

Ergänzend wurde bei dem Adventsbasar auch noch Selbstgemachtes aus der Holz- und Metallwerkstatt sowie aus der Hauswirtschaft angeboten. Für das leibliche Wohl vor Ort sorgten frisch gebackene Waffeln und Kuchen. Die Einnahmen der Veranstaltung werden für ein theaterpädagogisches Projekt (z. B. für Requisiten, Kostüme, externe Theaterpädagogin) verwendet. Fotos: © BDH-Zentrum Vallendar