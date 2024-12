Veröffentlicht am 11. Dezember 2024 von wwa

ORFGEN – Adventsgrillen des Schützenvereins Orfgen

Nach einem besinnlichen Nikolausnachmittag lud der Schützenverein Orfgen am Abend alle Mitglieder und Freunde zu einem stimmungsvollen Adventsgrillen ein. Im warmen Ambiente des Schützenhauses traf man sich, um gemeinsam die Adventszeit zu genießen, Grillmeister Horst Strickhausen hatte für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Saftige Steaks, würzige Bratwürste und ein Salat luden zum Genießen ein. Perfekt gegrillt und liebevoll angerichtet, schmeckte alles noch besser in geselliger Runde. Dazu gab es eine Auswahl an Getränken, von kühlem Bier bis hin zum wärmenden Glühwein. Die Gäste unterhielten sich angeregt und genossen die entspannte Atmosphäre. Das Adventsgrillen war ein voller Erfolg und rundete die Feierlichkeiten des Nikolausabends auf besondere Weise ab. Die Stimmung war herzlich und die Vorfreude auf Weihnachten wuchs mit jedem Moment. Ein rundum gelungener Abend, der die Gemeinschaft stärkte und die Adventszeit in Orfgen noch besinnlicher machte.