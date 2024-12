Veröffentlicht am 11. Dezember 2024 von wwa

ORFGEN – Der Nikolaus kam ins Schützenhaus zu den Orfgener Kindern

In festlicher Atmosphäre feierte der Schützenverein Orfgen am Samstag, 07. Dezember 2024 seinen traditionellen Nikolaustag. Zahlreiche Kinder mit ihren Eltern sowie die amtierende Schützenkönigin Julia Hassel fanden sich im weihnachtlich geschmückten Schützenhaus ein. Der Vorsitzende Werner Berger begrüßte die Gäste herzlich und lud alle zu einem gemütlichen Kaffeetrinken ein. Die von den Vereinsfrauen selbstgebackenen Kuchen waren ein wahrer Genuss. Während die Kleinen ihrer Kreativität beim Basteln von Nikolausmasken freien Lauf ließen, herrschte unter den Erwachsenen eine gesellige Stimmung. Als dann das charakteristische Klopfen an der Tür erklang und der Nikolaus mit seinem roten Mantel erschien, brach bei den Kindern jubelnder Jubel aus. Mit strahlenden Augen erwarteten sie die Ankunft des Weihnachtsmannes. Nachdem der Nikolaus alle Kinder gefragt hatte, ob sie brav gewesen seien, las er eine besinnliche Weihnachtsgeschichte vor, die die Kinder mit großer Aufmerksamkeit verfolgten. Der Höhepunkt war natürlich die Verteilung der mit Süßigkeiten gefüllten Nikolaustüten. Die Kinderaugen leuchteten, als sie ihre Geschenke entgegennahmen. Als Dankeschön präsentierten die Kinder dem Nikolaus ein Weihnachtslied. (hws) Fotos. KKSV Orfgen