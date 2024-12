Veröffentlicht am 11. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Öffnungszeiten der Kreisverwaltung zu Weihnachten und Jahreswechsel

Die Kreisverwaltung Altenkirchen bleibt am 27. Dezember geschlossen. Das gilt auch für die Zulassungsstelle in Altenkirchen. Das Büro des Kreiswahlleiters für die Bundestagswahl ist besetzt. Am 23. und am 30. Dezember ist die Verwaltung geöffnet und zu den üblichen Zeiten erreichbar.