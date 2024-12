Veröffentlicht am 11. Dezember 2024 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – Gemeinsam für Landkreis und Unternehmen – 20. Austausch der Fachkräfteallianz im Landkreis Neuwied – Landrat lobt Ideentransfer in die Lebenswirklichkeit

Eine rheinische Tradition entsteht mitunter bereits bei der dritten Wiederholung. Und so kann man das bereits zwanzigste Treffen der Akteure der Fachkräfteallianz im Landkreis Neuwied getrost als eine gelebte und etablierte Tradition bezeichnen.

„Es ist bemerkenswert wie die Allianzmitglieder nicht nur offen diskutieren und sich austauschen, sondern auch eigene Ideen erzeugen und vor allem in der Lage sind, diese dann auch zur Realität werden zu lassen. Das geht bei knappen Budgets nur mit persönlichem Engagement aller Beteiligten und dafür bedanke ich mich an dieser Stelle stellvertretend für alle und bei allen Mitgliedern“, resümiert Landrat Achim Hallerbach nach fünf Jahren der auch eigenen aktiven Mitarbeit im Kreis der Fachkräfteallianz.

Vor Kurzem lud die Handwerkskammer Koblenz in ihr Ausbildungszentrum in Rheinbrohl ein und bot den würdigen Rahmen für das Jubiläumstreffen. Natürlich standen der Austausch und das Kennenlernen des Veranstaltungsortes auf der Tagesordnung. Aber auch der Rückblick auf die Aktivitäten des Jahres 2024 und der Ausblick auf das neue Jahr fanden sich auf der Agenda wieder. Die herausragende Veranstaltung ist sicherlich die von der Fachkräfteallianz ins Leben gerufene und organisierte Ausbildungsmesse im Landkreis Neuwied, die regelmäßig Anziehungspunkt für rund 80 Aussteller und über 1.000 Schülerinnen und Schüler ist. Schließlich soll keiner sagen können, dass es in der eigenen Region keine guten Ausbildungsmöglichkeiten gibt.

„Der Landkreis Neuwied ist geprägt von mittelständischen Unternehmen und viele davon haben eine führende Weltmarktstellung. Es gibt also viele Möglichkeiten, die persönlichen Karriereziele im Landkreis Neuwied zu verwirklichen“, sind sich Kristina Kutting von der IHK und Harald Schmillen von der WFG einig.

„Wir sind der viertwirtschaftsstärkste Landkreis in Rheinland-Pfalz und wir weisen eine sehr vielfältige Branchenstruktur mit zahlreichen Hidden-Champions auf. Hier kann man seine Berufung finden“, ist sich auch Landrat Achim Hallerbach sicher.

Da das Zusammenführen von Menschen immer noch eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt ist, sind die internen Vorbereitungen auf die Ausbildungsmesse 2025 bereits in vollem Gange. Veranstaltungsort werden erneut die Schulhöfe der David-Roentgen-Schule sowie der Alice-Salomon-Schule in Neuwied sein. Das Datum befindet sich noch in Abstimmung, allerdings steht bereits fest, dass die Ausbildungsbetriebe wieder rechtzeitig über die Anmeldemöglichkeiten informiert werden.

Foto: Die Mitglieder der Fachkräfteallianz im Landkreis Neuwied auf dem Außengelände des Ausbildungszentrums der Handwerkskammer Koblenz in Rheinbrohl. Foto: Marcus Broich / Kreisverwaltung Neuwied