Veröffentlicht am 11. Dezember 2024 von wwa

HACHENBURG – Realschule plus und Fachoberschule Hachenburger Löwe – Informationsabend der Fachoberschule Hachenburg

Lust auf eine praxisnahe und digitale Schulform? Dann komm nach der 10. Klasse zu uns an die FOS! Bei uns hast du in der 11. Klasse 3 Tage Praktikum und schnupperst in den Arbeitsalltag. In der Schule kannst du dich z.B. in der Schülergenossenschaft engagieren. Nach Vollzeitunterricht in der 12. Klasse erlangt man die allgemeine Fachhochschulreife. Diese berechtigt zum Studium aller Fachrichtungen an (Fach-)Hochschulen oder zum Übergang in die 13. Klasse der BOSII.

Fachoberschule Hachenburg, Fachrichtung Gesundheit und Wirtschaft/Verwaltung. Informationsabend am 20. Januar 2025 19:00 Uhr, Kantstraße 19, Hachenburg. Weitere Informationen unter www.realschule-hachenburg.de/fos