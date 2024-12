Veröffentlicht am 11. Dezember 2024 von wwa

WISSEN – Neues vom ReparaturCafé des Wisserlandes

Viel wird über das Thema Nachhaltigkeit geredet – beim ehrenamtlichen ReparaturCafé der Verbandsgemeinde Wissen wird sie mittlerweile seit über 6 Jahren in die Tat umgesetzt. Die Erfolgsquote ist hoch, die Zahl der Besucher ebenfalls. Einen Termin gibt es in diesem Jahr noch: Am Mittwoch, dem 11. Dezember von 14 bis 18 Uhr sind die „Reparateure“ wieder im Foyer des kulturWERKwissen aktiv.

Im Jahr sind es 250 bis 300 Geräte, welchen neues Leben eingehaucht wird. Da kann man sich leicht ausrechnen, wie viele Reparaturen es seit Bestehen der nachhaltigen Einrichtung bereits gegeben hat. Die rüstigen Rentner sind mit Freude dabei, die Besucher kommen mittlerweile aus der gesamten Region. Gerne werden Geldspenden in die Box geworfen, welche ein Mal pro Jahr an einen guten Zweck weitergeleitet werden.

Damit es das ReparaturCafé weiterhin gibt, rückt auch das Thema „Nachwuchs“ in den Fokus. Da leider ein Mitarbeiter verstorben ist, sucht das Team aktuell mindestens einen neuen Ehrenamtlichen, der Spaß und Sachkunde im Bereich Elektronik/Mechanik mitbringt. Insbesondere der Bereich „Radio- und Fernsehtechnik“ wäre neu zu besetzen und daher wünschenswert. Die ehrenamtliche Arbeitszeit ist 1 x monatlich (immer am 2. Mittwoch im Monat) von 14 bis 18 Uhr.

Wer ein defektes Elektro-Gerät etc. hat, kann es zur möglichen Reparatur während der Öffnungszeit mitbringen. Es wird um vorherige Anmeldung per Mail oder telefonisch gebeten, man kann aber auch spontan vorbeikommen. Herzlich Willkommen, wenn es wieder heißt: Reparieren statt wegwerfen! Foto: Bernhard Theis