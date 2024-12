Veröffentlicht am 10. Dezember 2024 von wwa

BASSENHEIM – Einbruch in zwei Gewerbegebäude in Bassenheim, Am Gülser Weg

In der Zeit zwischen 09. Dezember 2024, 17:00 Uhr und 09. Dezember 2024, 05:00 Uhr, kam es in Bassenheim, Am Gülser Weg in ein Bürogebäude und einen Firmenkomplex zu jeweils einem Einbruch. Die Täter drangen in die Gebäude ein und durchsuchten diese nach Wertgegenstände. Die Polizei bittet daher, dass sich Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen uns oder Fahrzeugen oder dem Tatgeschehen, in diesem Bereich machen können, sich bei der Polizei in Andernach melden. Kontaktdaten der Polizei in Andernach: 02632- 9210. Quelle: Polizei