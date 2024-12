Veröffentlicht am 10. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – REGION – Verkehrssicherheit E-Scooter – Verkehrskontrollen in der Innenstadt Neuwied

Die Verbreitung von E-Scootern hat auch in Rheinland-Pfalz Einzug gehalten. Bei einem E-Scooter handelt es sich um ein Kfz mit Elektromotor und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 6 bis 20 km/h, das nur durch eine Person genutzt werden darf. Zum Führen berechtigt sind alle Personen ab 14 Jahren. Bei Benutzung der E-Scooter kann es allerdings auch zu Unfällen mit erheblichen Verletzungen kommen.

Durch die Polizei Neuwied wurden am Montag, 09. Dezember 2024 und Dienstag, 10. Dezember 2024 vermehrt Kontrollen solcher E-Scooter durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden diverse verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt. Aus diesem Grund möchte die Polizei den Nutzern mit folgenden Tipps helfen, sicher und unversehrt an Ihr Ziel zu gelangen: