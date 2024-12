Veröffentlicht am 10. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Beim Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt Tarbes sind noch Plätze frei!

Hat Ihr Kind Interesse daran, Kontakte zu knüpfen und neue Erfahrungen zu sammeln? Die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld bietet dazu einen Schüleraustausch an, der zum einen die Aufnahme einer französischen Schülerin oder eines französischen Schülers für zwei Wochen in der eigenen Familie beinhaltet und zu anderen eine zweiwöchige Reise in die Partnerstadt Tarbes ermöglicht. Die Organisation erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung in enger Zusammenarbeit mit den Französischlehrern der weiterführenden Altenkirchener Schulen. Im kommenden Jahr ist der Besuch der Altenkirchener Schülerinnen und Schüler in Tarbes vom 19. April bis zum 3. Mai 2025 geplant, der Gegenbesuch in Altenkirchen wird momentan für den 10. bis 24. August 2025 erwartet. Bei Interesse richten Sie Ihre Fragen an Barbara Bauer, Tel. 02681/85-243, barbara.bauer@vg-ak-ff.de.