Veröffentlicht am 10. Dezember 2024 von wwa

HIRZ-MAULSBACH -Seniorenfeier im Schützenhaus in Maulsbach

Einer guten Tradition folgend, begrüßten die Ortsgemeinden Fiersbach und Hirz-Maulsbach, gemeinsam mit der Unterstützung des Schützenverein Maulsbach, am Samstag, die Seniorinnen und Senioren der Ortsgemeinden zu einem gemeinsamen gemütlichen Nachmittag. Nach der Begrüßung durch den Schützenmeister Frank Heuten stimmte Pfarrer Bernd Melchert die Gäste auf die vor uns liegende Adventszeit ein. In der Folge wurde durch den gemischten Chor Mehren mit schönen Weihnachtsliedern und kurzweiligen Geschichten unterhalten. Die durch fleißige Bäckerinnen gestifteten leckeren Kuchen und Platten mit Schnittchen wurden zunächst gelobt und dann gerne zu sich genommen. Weiterhin zeigten die „Perlen der Honschaft“ ihr tänzerisches Können. Das Wichtigste an diesem Tag ist aber immer die Gelegenheit, sich mit Menschen auszutauschen, die man schon länger nicht gesehen hat. Zum Ende der Veranstaltung erhielten die erfahrensten Seniorinnen und Senioren der Ortsgemeinden ein Präsent überreicht.