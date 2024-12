Veröffentlicht am 10. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Evangelische Altenhilfe des Kirchenkreises Altenkirchen lud Bewohner zum Adventskonzert – Weihnachtliche Klänge mit ‘Ensemble Glissando Stuttgart’ im Theodor-Fliedner-Haus in Altenkirchen

Die Arrangements wurden dem Ensemble auf den Leib geschrieben, denn es gilt, die glanzvolle goldene Harfe von Emilie Jaulmes (Soloharfenistin der Stuttgarter Philharmoniker) mit der hochvirtuosen Querflöte von Janine Schöllhorn und der Westerwälder Posaune mit Matthias Nassauer spannend und wirkungsvoll zu verbinden.

Das Konzert am 1. Adventssonntag 2024, um 10:30 Uhr war für zwei der drei Kammermusiker nicht der erste Auftritt in Altenkirchen. Seit einigen Jahren kommen Emilie Jaulmes und Matthias Nassauer immer wieder in der Weihnachtszeit, um das Publikum mit weihnachtlicher Kammermusik und einer stimmungsvollen Weihnachtsmoderation auf die festliche Jahreszeit einzustimmen.

Erwartungsfroh hatte sich eine stattliche Zahl der Heimbewohner zum Konzert eingefunden. Weihnachtliche Klänge, Altvertrautes zum Mitsingen und Mitsummen, Neues und Unerwartetes zauberte ein Lächeln auf die Gesichter der Zuhörer und Zuhörerinnen. Musik, zumal so virtuos vorgetragen, vermag wohl mehr als alles andere die Herzen von uns Menschen zu erreichen.

Die Heimbewohner und Mitarbeiter des Theodor-Fliedner-Hauses in Altenkirchen waren von der dargebotenen bunten Mischung aus bekannten Weihnachtsklassikern wie der Pastorale de Noël von Arcangelo Corelli und anderer festlicher Barockmusik begeistert und durchaus überrascht, wie die von Johann Sebastian Bach komponierte Melodie des Weihnachtsliedes „Ich steh an deiner Krippen hier“ in Südamerika klingt.

Von Wolfgang Amadeus Mozart führt die Musiker der Weg zu Humperdincks „Hänsel und Gretel“. Und sicherlich wird auch Aschenbrödel ihren Schuh wiederbekommen, wenn die Musik des Filmklassikers „Drei Nüssel für Aschenbrödel“ erklingt. Matthias Nassauer führte ebenso informativ wie unterhaltsam durch das ca. einstündige Konzert. Geschäftsführer Reinhard Schmalzbauer dankte den Musikern für ihr Engagement und hofft auf ein Wiedersehn im Advent 2025. Ein gelungener Vormittag endete für beglückte Bewohner mit einer süßen Überraschung.