Veröffentlicht am 9. Dezember 2024 von wwa

RANZBACH-BAUMBACH – Wendevorgang führt zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden

Samstagmittag, 07. Dezember 2024, kam es gegen 13:15 Uhr in der Gemarkung Ransbach-Baumbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Bayern befuhr mit ihrem Fahrzeug die L 307 von Mogendorf in Richtung Ransbach-Baumbach. In der Absicht in Richtung Autobahn zu wenden, verließ sie die Landstraße im Einmündungsbereich Am Kirchenwald. Beim Auffahren nach dem Wendevorgang hatte sie jedoch die Vorfahrt zu beachten und übersah einen aus Richtung Mogendorf kommenden Pkw, der mit vier Personen besetzt war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Verkehrsunfall. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten. Die Beifahrerin der Unfallverursacherin und eine Person aus dem anderen Fahrzeug erlitten leichte Verletzungen. Zur weiteren Behandlung wurden sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei