Veröffentlicht am 9. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – 115 Zweitklässler begehen Vorlesetag in der StadtBibliothek – 175 Jahre Thienemann-Verlag: Spielstationen zu den beliebten Kinderbuchhelden

Vorlesen bildet die Grundlage für viele wichtige Fähigkeiten, die Kindern bei ihrer weiteren Entwicklung zugutekommen: Es hilft dabei, selbst leichter lesen zu lernen, regt die Fantasie an und fördert einen empathischen Umgang mit anderen. Aus diesem Grund haben sich die Neuwieder StadtBibliothek und das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJub) zum „Bundesweiten Vorlesetag“ eine besondere Aktion einfallen lassen, um Kindern die Magie des (Vor-)Lesens näherzubringen. Passend zum 175. Geburtstag des Thienemann-Verlags – eines der renommiertesten Kinderbuchverlagshäuser Deutschlands – organisierten sie in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit der Geschwister-Scholl-Schule und der Sonnenlandschule für rund 115 Zweitklässler die Aufführung von Kinderbuchklassikern von Otfried Preußler als Kamishibai-Theater. Neben der Präsentation der Geschichten, die mithilfe des traditionellen japanischen Erzähltheaters für die Kinder noch greifbarer wurden, sorgten zahlreiche Spielstationen des KiJub rund um die Bücher des Thienemann-Verlags für eine Menge Abwechslung und großen Spaß. Alle teilnehmenden Kinder bekamen zum Abschluss eine Urkunde überreicht. Für viele von ihnen war es der erste, aber mit Sicherheit nicht der letzte, Besuch in der Neuwieder StadtBibliothek.

Foto: Mit großem Interesse verfolgten die Schülerinnen und Schüler am „Bundesweiten Vorlesetag“ die Erzähltheater-Vorführung in der Neuwieder StadtBibliothek. Foto: Volker Trümper