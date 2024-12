Veröffentlicht am 9. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – Senioren Weihnachtsfeiern in Neuwied ein Wochenende mit ausverkauftem Haus

In Neuwied leben 15.000 Menschen über 67 und viele davon hatten das Angebot der Stadt zum geselligen Beisammensein angenommen. Wer nicht mit dem Auto zur Heddesdorfer Raiffeisenhalle kommen wollte oder konnte wurde von drei Linienbussen im Stadtgebiet abgeholt und wieder heim gebracht. Ein Service, der gut angenommen wurde, wie die Veranstaltung selbst, denn die war am Freitag, Samstag und Sonntag ausverkauft. In der weihnachtlich dekorierten Halle wurde allerhand geboten. Mit seiner bekannt lockeren Art moderierte Fredi Winter wie in den vergangenen drei Jahrzehnten und konnte nach der Begrüßungsrede von OB Einig und Pfarrer Scheinost ein Highlight nach dem Anderen ankündigen. Es begann mit dem Tanz um den Weihnachtsbaum von Sybille Daumas mit ihrer Kindergruppe, gefolgt vom Frauenchor Gladbach und der Limburger Sängerin Sina Anastasia. Die brachte Songs aus der Jugend der Senioren zu Gehör und beendete nach zwei launigen Darbietungen und dem beeindruckenden Gardetanz eines Geschwisterpaares aus Vettelschoss den Abend mit einem besinnlichen Halleluja. Die gutgelaunten Gäste, die mit Kaffee, Kuchen, Gebäck und Schnittchen, Wein und Selters hervorragen von Ehrenamtlichen bewirtet wurden, bekamen denn auch noch ein Abschiedsgeschenk vom Nikolaus. Ein großes Lob bekam Susanne Thiele vom Stadtmarketing, die mit ihren Helfern die Veranstaltung organisiert hatte. (mabe) Fotos: Marlies Becker