Veröffentlicht am 9. Dezember 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz: Prof. Dr. Sibylle Treude mit dem Landeslehrpreis 2024 ausgezeichnet

Große Ehre für Prof. Dr. Sibylle Treude: Die Dekanin des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften wurde mit dem renommierten Landeslehrpreis 2024 ausgezeichnet. Wissenschaftsminister Clemens Hoch überreichte die Auszeichnung im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung. Der Landeslehrpreis wird alle zwei Jahre verliehen und würdigt herausragendes Engagement in der Hochschullehre.

„Eine exzellente Lehre erfordert Engagement und Leidenschaft. Ich danke den Preisträgerinnen und Preisträgern für ihren außerordentlichen Einsatz. Mit ihrer Leidenschaft für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten tragen sie maßgeblich zur Entwicklung und Bildung der Studierenden, der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie deren beruflicher Qualifikation bei“, erklärte Clemens Hoch in seiner Laudatio.

Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren. Zunächst nominierten Fachbereiche und Fachschaften Dozierende, wobei Universitäten und Fachhochschulen getrennt betrachtet wurden. Anschließend wurden Studierende der nominierten Lehrenden befragt. Insgesamt 4.481 Studierende nahmen an der Befragung teil. Aufgrund der Erfahrungen aus der Pandemie wurde das Verfahren 2022 so angepasst, dass digitale Lehrangebote umfassend berücksichtigt werden konnten. Mit der zentralen Organisation des Verfahrens war erneut der Hochschulevaluierungsverbund Südwest betraut.

Für den Landeslehrpreis 2024 waren insgesamt 101 Lehrende nominiert, darunter 54 Frauen und 47 Männer. Prof. Dr. Sibylle Treude setzt in ihren Lehrveranstaltungen Lehrinnovationen um, die Studierende aktiv einbinden und fachliche, berufliche und persönliche Kompetenzen fördern. Dafür wurde sie zuvor auch bereits zwei Mal mit Innovationspreisen der Hochschule Koblenz ausgezeichnet.

„Ich freue mich sehr über den Lehrpreis des Landes Rheinland-Pfalz, dessen Vergabe ja auf den Bewertungen unserer Studierenden beruht“ sagte Treude und ergänzte: „Studierende auf ihrem Weg begleiten und fördern zu dürfen, ist eine sehr bereichernde und zukunftsweisende Aufgabe.“

Der Landeslehrpreis unterstreicht die Bedeutung qualitativ hochwertiger Lehre für die Hochschulen des Landes. Prof. Dr. Sibylle Treude ist ein herausragendes Beispiel für die Verbindung von Fachkompetenz, Kreativität und einer Leidenschaft für die Lehre.

Der Lehrpreis des Landes Rheinland-Pfalz wird alle zwei Jahre durch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit (MWG) ausgelobt. Die Vergabe von individuellen Lehrpreisen hat zum Ziel, herausragende Leistungen in der Lehre zu würdigen und eine qualitativ hochwertige Lehre zu fördern. Zudem sollen die Lehrleistungen der rheinland-pfälzischen Hochschulen sichtbar gemacht und ein Anreiz zu einem weiteren Engagement im Bereich der Lehre geboten werden. Insgesamt werden zehn Lehrpreise in verschiedenen Fächergruppen vergeben. Die Landeslehrpreise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert, die die Preisträgerinnen und Preisträger für dienstliche Zwecke frei verwenden können. Weitere Informationen unter https://www.hochschulevaluierungsverbund.de/lehrpreis-des-landes-rheinland-pfalz/ Foto: Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit