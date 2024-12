Veröffentlicht am 9. Dezember 2024 von wwa

FRIESENHAGEN – Krippenmusik als Dreikönigssingen in Friesenhagen

Die traditionelle Krippenmusik in St. Sebastianus Friesenhagen findet dieses Jahr in großer Besetzung statt, und zwar am Sonntag, 05. Januar 2025 um 16.30 Uhr. Der Projektchor CHORZEIT der Musikschule der Homburgischen Gemeinden singt gemeinsam mit dem Chor´72 Dieringhausen Werke von Haydn, Bruckner, Puccini und Fauré. Das Vokalensemble A CAPPELLA, Köln fügt noch Rheinberger hinzu. Gemeinsam singen alle Chöre unter anderem das berühmte „Transeamus usque Bethlehem“ von Joseph Schnabel. Über dieses Werk spielt Regionalkantor i.R. Bernhard Nick drei Variationen des Komponisten Herbert Paulmichl aus Südtirol auf der dreimanualigen Seifert-Orgel. Der neue Gitarrenlehrer der Musikschule Morsbach, Hartmut Zinn, führt neben Solostücken für Gitarre auch ein Werk in der seltenen Kombination Gitarre und Orgel gemeinsam mit Seelsorgebereichsmusiker Dr. Dirk van Betteray auf, der auch die Gesamtleitung des Konzertes innehat. Pfarrer Tobias Zöller (Oboe) und Lukas Fuchs (Violine) sind ebenfalls gemeinsam mit Dirk van Betteray mit einem Werk von Bach zu hören. Natürlich darf auch das gemeinsame Singen mit den Zuhörern an der berühmten Wurzelkrippe der Friesenhagener Kirche nicht fehlen. Der Eintritt zu dieser kirchenmusikalischen Andacht ist frei, es wird um eine Spende zugunsten der Kirchenmusik gebeten.