Veröffentlicht am 9. Dezember 2024 von wwa

MAULSBACH – Schlachtfest beim Schützenverein Maulsbach

Zünftig, mit Haxe, Kasseler, Sauerkraut und Kartoffelpüree feierten die Maulsbacher mit Gästen aus nah und fern ihr Schlachtfest im sehr gut besuchten Schützenhaus. Frank Heuten, 1.Vorsitzender, begrüßte unter den vielen Gästen das amtierende Königspaar Königin Laura I. mit Prinzgemahl Marvin Kneip, Kronprinz Jona Lindscheid sowie den Schülerprinzen Laurenz Felderhoff, die Ehrenmitglieder, sowie die Ortsbürgermeister der Ortsgemeinden Hirz-Maulsbach, Fiersbach, Rettersen und Kircheib. Ganz besonders herzlich begrüßte er Erwin Rüddel und Martin Diedenhofen (beide MdB).

Jetzt konnte das große Essen beginnen, dass von Jürgen Schmidt und seinen Mannen meisterlich und schmackhaft zubereitet wurde. Beim diesjährigen „Sauschießen“ beteiligten sich 40 Teilnehmer. Es wurde wieder wie auch schon im vergangenen Jahr durch ein Teilerschießen mit dem Luftgewehr auf der elektronischen Schießanlage durchgeführt. Der erste Platz ging mit einem Teiler von 8,2 an Thomas Wiegel vor Ralf Hallerbach mit einem Teiler von 16,4 und Detlev Streginski mit einem Teiler von 17,0. Als Preis bekamen sie einen Pokal, eine Urkunde und natürlich ein großes Stück Fleisch überreicht.

Als große Überraschung der Beteiligten bat der erste Vorsitzende nun das amtierende Königspaar Königin Laura und Prinzgemahl Marvin Kneip, sowie den Schülerprinzen Laurenz Felderhoff und seine Gattin Petra Heuten nach vorne. Sie bekamen ein „kleines Präsent“, da ihre Luftballons vom alljährlichen Luftballonwettbewerb, der immer am Schützenfest Montag stattfindet, zurückgeschickt wurden. Wobei nicht jeder von ihnen selbst einen Ballon steigen ließ. Sie mussten sich ihr Präsent aber noch verdienen, so Heuten und verteilte einen Liederzettel an die Vier. Da ja die Weihnachtszeit vor der Tür stehe sollten die Vier ein Weihnachtslied anstimmen. Begleitet wurden sie durch Hanne und Katharina Kählitz mit ihren Blockflöten. So wurde an dem Abend auch noch auf die Weihnachtszeit eingestimmt.

Ein Augenschmaus war nicht zuletzt der Auftritt der „Perlen der Honschaft“ die ihren neu einstudierten Tanz darboten. Selbstverständlich hat es sich der Hofstaat von Königin Laura nicht nehmen lassen und keine Kosten und Mühen gescheut und „Die Honschaft Rockers“ auf die Bühne geholt und für einen fantastischen Auftritt gesorgt. Groupies hatten sich überraschend im Publikum versteckt. Der ganze Saal bebte und wollte die Gruppe gar nicht mehr von der Bühne lassen. Mit Spannung erwartet wurde auch die große Verlosung, wo so manche schöne Leckerei seinen glücklichen Gewinner fand. Hierbei gewann Christel Düngen aus Fiersbach den großen Präsentkorb. Zu vorgerückter Stunde gab es noch einen kleinen „Mitternachtssnack“ an dem sich alle Gäste noch einmal stärken konnten, um im Anschluss noch bis spät in die Nacht zu feiern und tanzen. (stk)