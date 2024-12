Veröffentlicht am 9. Dezember 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Adventsfenster mit Live-Musik in Weyerbusch – Brodverein lädt am 15. Dezember ein und hat Jörg Brück zu Gast

Seit ein paar Jahren gibt es auch in Weyerbusch den Brauch der Adventsfenster. Selbstverständlich macht da auch der Verein mit, der Räumlichkeiten für viele Gäste bieten kann: Der brodverein erleuchtet am Sonntag, 15. Dezember, 18 Uhr, ein Fenster des Gasthofs zur Post und lädt zu Glühwein, Plätzchen und Live-Musik ein.

Mit Gitarre und Stimme gestaltet Jörg Brück das Event. Der Musiker aus Etzbach, der in der Coronazeit durch seine Fensterkonzerte bekannt wurde und maßgeblich auch bei Musical!Kultur Daaden mitwirkt, ist auch in Weyerbusch kein Unbekannter mehr. In der „Post“ hat er schon beim ersten Mundorgelsingen die Sänger und Zuhörer begeistert.

Beim Adventsfenster am Sonntag präsentiert er alte und neue Weihnachtslieder, teils solo interpretiert, teils zum Mitsingen für die Gäste. Der brodverein freut sich auf ein großes Publikum. Der Eintritt ist frei.