Veröffentlicht am 9. Dezember 2024 von wwa

WISSEN – Bundesliga-Luftgewehrmannschaft des Wissener SV mit Doppelsieg vor der Winterpause

Zum vorletzten Wettkampfwochenende der Bundesligasaison 2024/2025 standen für die Mannschaft des Wissener SV im Sportpark Schürenkamp in Gelsenkirchen das Aufeinandertreffen mit der Braunschweiger SG und dem gastgebenden Team, dem BSV Buer-Bülse, auf dem Plan. Mit dem Bewusstsein, sich mit zwei Siegen die Chance auf eine Finalteilnahme offen zu halten, ging das Team von der Sieg selbstbewusst an den Start.

Am ersten Wettkampftag legte sich Trainer Bernd Schneider auf die Aufstellung Franziska Stahl, Tamara Zimmer, Max Ohlenburger, Milda Marina Haugen und Sophie Scholz fest. Auf Position eins bekam es Franziska Stahl mit der Dänin Rikke Ibsen zu tun. Franziska Stahl ließ sich jedoch nicht von ihrer internationalen Gegnerin aus der Ruhe bringen und legte mit 398 zu 397 Ringen (Ibsen) einen hervorragenden Wettkampf hin und machte den ersten Punkt für die Wissener klar. Max Ohlenburger (399 Ringe) und Sophie Scholz (394 Ringe) ließen ebenfalls nichts anbrennen und holten weitere Punkte für den Wissener SV. Besonders heraus ragte Milda Marina Haugen, die mit 400 Ringen einen perfekten Tag erwischte und ihrer Gegnerin keine Chance lies. Einzig Tamara Zimmer (388 Ringe) musste sich ihrer Gegnerin geschlagen geben. Am Ende stand aus Wissener Sicht somit ein verdienter 4:1-Sieg.

Im zweiten Wettkampf gegen den BSV Buer-Bülse rückte Benedikt Mockenhaupt für Tamara Zimmer in die Mannschaft. In einem sehr engen Wettkampf konnten Max Ohlenburger (397 Ringe) und Milda Marina Haugen (398 Ringe) die ersten zwei Punkte sichern, während Franziska Stahl (396 Ringe) und Sophie Scholz (395 Ringe) sich ihren Kontrahenten geschlagen geben mussten. Im Duell zwischen Benedikt Mockenhaupt und Patricia Seipel stand am Ende ein 393:393, sodass ein Stechen über Sieg und Niederlage entscheiden musste. In einem Wettkampf, dessen Ausgang lange Zeit auf Messers Schneide stand, behielt Benedikt Mockenhaupt die Nerven und gewann das Stechen und somit auch den Punktgewinn zum 3:2-Sieg.

Für die Mannschaft des Wissener SV geht es nun in die Weihnachtspause. Am 11. und 12. Januar steht dann das Heimwettkampfwochenende an, auf das man sich in Wissen bereits besonders freut! Foto: Jonas Schröter, Wissener Schützenverein