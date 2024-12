Veröffentlicht am 8. Dezember 2024 von wwa

RHEINBROHL – Diebstahl eines Stativs in Rheinbrohl

Im Zeitraum zwischen dem 06. und 07. Dezember 2024, zwischen 16:00 und 12:00 Uhr wurde am Gleisbett gegenüber der Straße Am Hofacker in Rheinbrohl ein sogenannter „Präzisions-Dreifuß“ entwendet. Dabei handelt es sich um ein professionelles Stativ, das für Vermessungsarbeiten verwendet wird. Das Stativ war über Nacht an der Messörtlichkeit abgestellt worden. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden. Quelle: Polizei