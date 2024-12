Veröffentlicht am 8. Dezember 2024 von wwa

RHEINBREITBACH – Diebstahl von Personenkraftwagen in Rheinbreitbach

Am frühen Sonntagmorgen, 08. Dezember 2024, im Zeitraum zwischen 01:30 und 04:05 Uhr wurde ein Personenkraftwagen im Maarweg in Rheinbreitbach entwendet. Der rote Ford Ka war vor der Wohnanschrift verschlossen abgestellt. Als der Fahrzeugeigentümer nach Hause kam, stellte er die Entwendung des Fahrzeugs fest. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten. Quelle: Polizei