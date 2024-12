Veröffentlicht am 8. Dezember 2024 von wwa

HASSELBACH – VdK Ortsverband Weyerbusch lädt zum Weihnachtsbrunch ins Hasselbacher Bürgerhaus

Es gehört inzwischen zur Tradition, dass der VdK Ortsverband Weyerbusch in der Adventszeit seine Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus in Hasselbach feiert. Das wissen auch die Mitglieder zu schätzen. Sie hatten sich bereits lange vor Feierbeginn eingetroffen und freuten sich auf ein paar gesellige Stunden, mit interessanten und informativen Gesprächen. In gemütlicher Runde genossen die VdKler das dargebotene Frühstück. Den Gesellschaftsraum und die Tischreihen hatte Vorsitzende Christa Müller mit ihrem Team weihnachtlich geschmückt. Auf gesonderten Tischen hatte man kleine Handarbeiten dekorativ dargeboten und zum Erwerb angeboten. Zum Übergang zur Mittagszeit spielten zwei Musikusse auf dem Akkordeon und der Mundharmonika weihnachtliche Melodien, deren Texte die VdKler besinnlich mitsangen. Ein reichhaltiges Mittagsmenü, das die Vorsitzende zubereitet hatte, wurde ausgiebig genossen. Den krönenden Abschluss fand der Tag in den frühen Nachmittagsstunden bei duftenden und warmen Waffeln mit einem Schuss Sahne oder Konfitüre, natürlich von der VdK Bäckerin Christa zubereitet. Zum Abschied erhielt jeder Besucher noch ein kleines Nikolaustütchen. Fotos: BK