Veröffentlicht am 11. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Glühwein für den guten Zweck – OB Einig schenkt am 16. Dezember auf dem Knuspermarkt aus

Die Adventszeit gilt als eine Zeit des Gebens und der Nächstenliebe. Diesem Motto schließt sich auch Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig an. Am Montag, 16. Dezember, lädt er zu einer vorweihnachtlichen Aktion auf dem Knuspermarkt ein, um gemeinsam Gutes zu tun. Für den guten Zweck engagiert sich der Oberbürgermeister in der Luisenscheune der Familie Meyer und schenkt dort Glühwein aus. Der Erlös aus dem Verkauf wird in Kooperation mit der Familie Meyer an den Kinderschutzbund Neuwied gespendet.

„Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit der Besinnlichkeit und des Schenkens. Es macht ganz besondere Freude, in der Vorweihnachtszeit etwas Positives zu bewirken. Ich freue mich, wenn die Neuwiederinnen und Neuwieder bei mir ein Heißgetränk kaufen – ob Glühwein oder Kinderpunsch – und damit einen Beitrag für einen guten Zweck leisten“, zeigt sich Oberbürgermeister Jan Einig begeistert. Ab 19 Uhr schenkt er eine Stunde lang aus. Für den Verkauf steht ein eigenes Fenster zur Verfügung. Der dort erzielte Erlös wird gespendet.

Die gesammelten Einnahmen gehen an den Kinderschutzbund Neuwied (DKSB), der dieses Jahr sein vierzigjähriges Jubiläum feiert. Mit verschiedenen Angeboten setzt er sich für die Rechte Neuwieder Kinder und Jugendlichen ein. „Ich freue mich sehr, mit dieser Aktion eine lokale Organisation unterstützen zu können, die tagtäglich einen so wertvollen Beitrag für unsere Gemeinschaft leistet“, betont Philipp Meyer, der die vorweihnachtliche Aktion mitinitiiert hat und seinen Glühweinstand auf dem Knuspermarkt zur Verfügung stellt.

Foto: In der Luisenscheune verkauft Oberbürgermeister Einig Glühwein für den guten Zweck. Foto: Franz-Joseph Dehenn