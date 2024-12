Veröffentlicht am 10. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwieder Bürgerbus macht über Weihnachten eine kurze Pause

Der Bürgerbus, der seit November für mehr Mobilität und Teilhabe für die Neuwiederinnen und Neuwieder sorgt, legt über die Feiertage eine kurze Pause ein. Die letzte Fahrt vor Weihnachten bieten die ehrenamtlichen Fahrer am Donnerstag, 19. Dezember, an. Die letzten telefonischen Buchungen in diesem Jahr sind am Mittwoch, 18. Dezember, möglich. Ab Montag, 6. Januar 2025, sind die Ehrenamtler wieder zu den gewohnten Zeiten für die Terminabsprache erreichbar. Der Fahrdient ist ab Dienstag, 7. Januar 2025, wieder im Einsatz.

Was ist der Bürgerbus?

Der Bürgerbus ist ein kostenloses Angebot der Stadt Neuwied. Umgesetzt wird das Projekt von engagierten Ehrenamtlichen, die die Terminabsprache übernehmen, die Buchungen koordinieren und am Steuer des Busses den Fahrdient antreten. Alle, die den Bedarf haben und selber nicht anders mobil sind, etwa weil kein Auto (mehr) vorhanden ist, dürfen den Bürgerbus nutzen. Der Bus fährt dienstags und donnerstags im gesamten Stadtgebiet von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr. Fahrten müssen im Voraus telefonisch reserviert werden, um eine effiziente Planung zu gewährleisten. Für Fragen oder Reservierungen ist der Telefondienst montags und mittwochs von 9 bis 11 Uhr erreichbar unter Tel. 02631 802 7900.

Die Bürgerbus entstand auf Initiative des Neuwieder Seniorenbeirats und liegt in der Trägerschaft der Stadt. Ziel ist es, den Zugang zu wichtigen Zielen wie Arztpraxen, Einkaufsstätten und Behördengängen zu erleichtern und die Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen. Das Angebot ist nicht nur für Seniorinnen und Senioren gedacht, sondern steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Ermöglicht wird der Bürgerbus durch das Sponsoring der Stadtwerke (SWN) und der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft (GSG).