Veröffentlicht am 7. Dezember 2024 von wwa

WISSEN – Diebstähle aus Pkw in Wissen

Am frühen Samstagmorgen, 07. Dezember 2024, kam es in Wissen zu zwei Diebstählen aus abgestellten Autos. Gegen 01:15 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Pkw an der Ecke Brixiusstraße/Steinweg ein iPhone entwendet. An einem in der Straße Weyershardt geparkten Renault Clio wurde um 02:50 Uhr eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Auto ein Geldbeutel gestohlen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei