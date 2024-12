Veröffentlicht am 7. Dezember 2024 von wwa

KIRCHEN – Grundschulkinder schmückten Weihnachtsbaum im Kirchener Rathaus

Es ist schöne Tradition im Kirchener Rathaus, dass der Weihnachtsbaum im Foyer des Ratssaals von vielen fleißigen Kinderhänden liebevoll geschmückt wird. In diesem Jahr machten sich die Schülerinnen und Schüler der „Erdmännchenklasse“ (Klasse 1a) der Michael Grundschule Kirchen mit viel Begeisterung und Geschick ans Werk. So war in kurzer Zeit ein wahres Schmuckstück entstanden, das in den kommenden Wochen im Rathaus für weihnachtliche Stimmung sorgen wird.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Rathaus, die Ratsmitglieder und alle, die hier aus- und eingehen, werden sich ganz sicher an dem schönen Baum erfreuen“, bedankte sich Büroleiter Michael Dützer bei den Schülerinnen und Schülern für das tolle Engagement. Als kleine Belohnung durfte jedes Kind einen Schokoladennikolaus mit nach Hause nehmen.

Foto: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1a der Michael Grundschule mit ihrer Klassenlehrerin Luisa Weyel (links) und Integrationskraft Kathrin Klein sorgten für weihnachtliche Stimmung im Kirchener Rathaus. (Foto: K. Hinkel, VG Kirchen)