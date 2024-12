Veröffentlicht am 7. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – Friedenslicht aus Bethlehem kommt nach Neuwied

Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt nach Neuwied: Wie in ganz Deutschland bringen es die Pfadfinder auch in das Stadtgebiet. Die Aussendungsfeier ist am 3.Adventssonntag, 15. Dezember, 18 Uhr in der St. Bonifatiuskirche in der Kurt-Schumacher-Straße im Stadtteil Niederbieber.

Das Licht wird in jedem Jahr im Advent in der Geburtskirche in Bethlehem von einem Kind entzündet. Trotz der Kriegssituation im Heiligen Land erreicht das Licht über Österreichs Hauptstadt Wien und Koblenz auch Neuwied.

Die Pfadfinder verteilen es als Zeichen des „Friedefürst“ Jesus Christus, dessen Geburt an Weihnachten gefeiert wird, an alle „Menschen guten Willens“.

Wer eine eigene Kerzenlaterne oder ein anderes geeignetes Mittel mitbringt, kann das Licht auch selbst mit nach Hause nehmen oder an Nachbarn, Verwandte und Freunde weitergeben und so Christi Botschaft von seinem Frieden in die dunkle Welt tragen. Kerzen werden außerdem in der Kirche angeboten.